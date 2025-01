DNA fetale in caso di PMA eterologa

Una domanda di: Luisa

Vorrei cortesemente sapere quante probabilità ci sono che il test del DNA fetale risulti positivo in caso di PMA eterologa. Mi trovo alla 14esima settimana di gravidanza avvenuta con fecondazione assistita (doppia eterologa a causa di problemi sia femminili che maschili); sto attendendo il risultato del test e ho un pochino di ansia, nonostante

abbiamo fatto doppia eterologa e quindi i nostri donatori sono comunque stati sottoposti a vari screening. Grazie. Cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Cara signora,

le possibilità di una anomalia cromosomica “ex novo” dipendono dall’età della donatrice in primis, e anche del donatore. Per le regole sulla eterologa maschile, il donatore deve essere giovane, per cui possiamo considerare realmente minime le probabilità di una problematica maschile. Se la donatrice di ovociti ha meno di 30 anni, le possibilità di embrioni con anomalie cromosomiche sono tra 1:900 e 1:1200, quindi basse. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto