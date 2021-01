Dolcificanti artificiali in allattamento

Una domanda di: Daniele

Gentile dottore scrivo a lei perché ho letto che è esperto proprio

in allattamento. Scrivo in quanto preoccupato per mia moglie e per i miei

figli. Mia moglie attualmente sta allattando in maniera esclusiva il nostro

secondogenito di quasi 6 mesi, e in passato ha allattato per un anno la

nostra primogenita che attualmente ha 3 anni. Al corso preparto al quale

avevo partecipato anche io l’ostetrica ha più volte ribadito che in allattamento è

possibile mangiare TUTTO ad eccezione degli alcoolici e così mia moglie ha

fatto. Mia moglie mi ha però oggi riferito di aver letto una risposta data a

una vostra lettrice in cui si diceva che in allattamento sono sconsigliati i

dolcificanti. Ora, mia moglie saltuariamente fa uso di bibite light (cocacola light, zero, o in genere bibite dietetiche) ma anche (molto più

frequentemente) di gomme da masticare senza zucchero che contengono quindi dolcificanti/ edulcoranti (non saprei quali, credo acesulfame k, saccarina,

xilitolo ecc ecc). Siccome siamo molto scrupolosi, io ricordo chiaramente che in passato mi ero anche informato sull’argomento tramite il libro di

Thomas Hale “Medications and mother’s milk” che afferma che i

dolcificanti sono sicuri in allattamento (addirittura l’aspartame lo

identifica come rischio L1 quindi sicurissimo). Mi chiedo: dove sta quindi

la verità? In allattamento si può mangiare davvero di tutto o mia moglie ha

fatto qualche danno assumendo gomme senza zucchero e bevande dietetiche? Direi in generale tre pacchetti al mese di gomme da masticare, considerando

però che un pacchetto lo finisce in 2 giorni massimo ci sono giorni in cui ne

ha assunte tante e più o meno una lattina di bevanda dietetica a settimana

circa. Inoltre so che molti di questi dolcificanti/edulcoranti si

trovano in merendine/succhi di frutta/ prodotti industriali e sinceramente

non ho idea se mia moglie li abbia mai assunti (non ce ne siamo mai

preoccupati in quanto più volte ci avevano appunto spiegato che in

allattamento non ci sono restrizioni alimentari tranne per gli alcoolici). La

domanda che più mi preme: dato che ora il danno è fatto, che rischi corrono

i nostri figli? Cosa dovremmo fare ora? A parte non assumere piu

dolcificanti). È il caso di sospendere l’allattamento? È il caso di fare

qualche accertamento ai bimbi? Grazie mille, un papà ansioso.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Daniele,

come norma generale è consigliabile non eccedere nel consumo di prodotti che contengono dolcificanti artificiali.

Questo vale anche per il periodo dell’allattamento, non perché siano documentati rischi per il lattante, ma come principio di cautela perchè per alcuni dolcificanti non ci sono dati sufficienti sul passaggio nel latte e sui possibili effetti sul neonato.

E’ improbabile che il consumo moderato di bibite cosiddette “light” o di gomme da masticare possa avere causato effetti indesiderati. Considerando l’età del bambino, la quantità di dolcificanti che potrebbe assumere oggi attraverso il latte è verosimilmente trascurabile, ma suggerirei comunque a sua moglie di limitare il più possibile il consumo di questi prodotti.

In ogni caso, se sua moglie desidera proseguire l’allattamento, non ci sono motivi per interromperlo.

Cordiali saluti.



