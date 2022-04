Dolcificanti artificiali in gravidanza: sono pericolosi?

Una domanda di: Elena

Sono alla 9 settimana di gravidanza. In queste prime settimane mi è capitato saltuariamente di bere caffè con dolcificante liquido in gocce

(5/6 volte) e di bere un paio di Coca Cola zero. Ho recentemente scoperto che l’utilizzo di dolcificanti in gravidanza è fortemente sconsigliato.

Questa assunzione può aver comportato dei rischi? Grazie per la cortese attenzione e buona giornata.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Elena,

i dati disponibili sull’uso in gravidanza di molti dolcificanti artificiali (per esempio aspartame, stevia, sucralosio) non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto. L’unico dolcificante che è preferibile non utilizzare è la saccarina.

Un recente studio ha segnalato un potenziale aumento del rischio di obesità nei bambini esposti durante la gravidanza ai dolcificanti artificiali. Si tratta, però, di dati ottenuti in animali da laboratorio e non è possibile sapere se queste osservazioni possono essere trasferibili all’uomo.

E’ altamente improbabile che l’assunzione, occasionale, avvenuta finora abbia comportato rischi. In ogni caso, l’utilizzo di dolcificanti in gravidanza non è controindicato in assoluto ma deve essere moderato e non bisogna eccedere le dosi giornaliere considerate accettabili.

Cordiali saluti.



