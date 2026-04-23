Dolore addominale post-trauma: e se fossi incinta?

Se c'è la possibilità di essere in gravidanza e si è subito un trauma all'addome è consigliabile rivolgersi a un pronto soccorso ostetrico.
Una domanda di: Silvia Buongiorno Elisa, le scrivo perché ho letto alcuni suoi articoli e ho letto che è mamma di ben 8 bambini. Io ne ho 3 (tutti maschi), sto cercando di avere una femmina. Premetto che ho 35 anni e fortunatamente sono in salute. Le racconto cosa è successo. Ieri stavo praticando un esercizio di yoga chiamato ustrasana, in cui si rimane in ginocchio, portando la testa e le spalle indietro e la zona del bacino in avanti. Mio figlio di 9 anni, mentre correva in casa, accidentalmente è inciampato ed è caduto contro di me, dandomi una violenta testata nella pancia, circa 8/9cm sotto l’ombelico. Ho sentito un dolore lancinante, inoltre mi è sembrato come se la sua testa mi fosse letteralmente entrata nel basso ventre e mi avesse compresso l’utero. La mia ginecologa ora è piena e purtroppo non riesce momentaneamente a gestire le urgenze. Tre giorni fa avevo fatto il test ed era positivo, oggi ho avuto una piccola perdita, avevo fatto un test ed è risultato negativo. Più che altro mi fa ancora molto male internamente la zona colpita. Mi devo preoccupare?
Elisa Valmori
Salve signora,
da quanto mi scrive capisco che a distanza di un giorno avverte ancora dolore al basso ventre. Se riesce a camminare senza dolore possiamo escludere che ci siano fratture del bacino, però non mi torna il fatto che abbia avuto un test positivo e l'altro negativo.
Forse la gravidanza era davvero molto iniziale? Non mi ha scritto la sua ultima mestruazione e non ho idea del suo ritardo mestruale.
Forse avrebbe senso una valutazione in pronto soccorso ostetrico. Più che altro per essere aiutati a capire se ci sia o meno una gravidanza evolutiva in corso e, di conseguenza, la terapia più adatta per contrastare il dolore pelvico.
In caso di gravidanza, paracetamolo, altrimenti ibuprofene a stomaco pieno.
Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.
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