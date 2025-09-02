Dolore al capezzolo in una bimba di 9 anni

Una domanda di: Claudia Salve dottoressa. Sono la mamma di una bambina di 9 anni appena compiuti. Da qualche giorno avverte dolore al capezzolo destro, solo al tatto. Non ha nessun altro sintomo e il capezzolo non è arrossato. Devo preoccuparmi? Grazie mille per la disponibilità. Cordiali saluti.



Elena Bozzola Elena Bozzola

Cara mamma Claudia,

il dolore al capezzolo solo al tatto in una bambina di 9 anni è per lo più legato a condizioni benigne, ma richiede valutazione medica se persiste, peggiora o si associa ad altri segni o sintomi. Oltre che alla crescita e ai cambiamenti ormonali, possibili cause di un dolore transitorio sono traumi minori, sfregamento, irritazione da detergenti. Il consiglio è quello di osservare attentamente nelle prossime 48–72 ore l'evoluzione, evitare irritanti, quali profumi o detergenti aggressivi. Se l’area diventa rossa, dolorante o gonfia, se il dolore persiste oltre qualche giorno o se compaiono sintomi sistemici (ad esempio febbre, malessere, dolore toracico) è meglio consultare il pediatra per una visita. Cordialmente.



