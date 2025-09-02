Dolore al capezzolo in una bimba di 9 anni

A cura di Elena Bozzola - Dottoressa specialista in Pediatria Pubblicato il 02/09/2025 Aggiornato il 02/09/2025

In genere, il dolore al capezzolo nelle bambine è un sintomo benigno, tuttavia se tende al peggioramento o è associato ad altri sintomi richiede un controllo pediatrico.

Una domanda di: Claudia
Salve dottoressa. Sono la mamma di una bambina di 9 anni appena compiuti. Da qualche giorno avverte dolore al capezzolo destro, solo al tatto. Non ha nessun altro sintomo e il capezzolo non è arrossato. Devo preoccuparmi? Grazie mille per la disponibilità. Cordiali saluti.

Elena Bozzola
Elena Bozzola

Cara mamma Claudia,
il dolore al capezzolo solo al tatto in una bambina di 9 anni è per lo più legato a condizioni benigne, ma richiede valutazione medica se persiste, peggiora o si associa ad altri segni o sintomi. Oltre che alla crescita e ai cambiamenti ormonali, possibili cause di un dolore transitorio sono traumi minori, sfregamento, irritazione da detergenti. Il consiglio è quello di osservare attentamente nelle prossime 48–72 ore l'evoluzione, evitare irritanti, quali profumi o detergenti aggressivi. Se l’area diventa rossa, dolorante o gonfia, se il dolore persiste oltre qualche giorno o se compaiono sintomi sistemici (ad esempio febbre, malessere, dolore toracico) è meglio consultare il pediatra per una visita. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

