Dolore al seno al di fuori del periodo mestruale: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Marika Ho avuto le mestruazioni il 20 febbraio, sono durate 5 giorni. Il mio solito flusso mestruale è di 6 giorni. Volevo chiedere se è normale avere dolore al seno fuori dalle mestruazioni, a mestruazioni finite insomma. Il dolore lo avevo anche prima che dovesse venire ma quello è normale. Tra l'altro ho scoperto di avere delle cisti al seno (mi sto facendo prescrivere la pillola come anticoncezionale, perciò ho eseguito l'ecografia) ma sono piccole, sono circa di 5 millimetri da come mi hanno detto. Mi chiedo se sia possibile che pure se piccole mi possano causare dolore. Non è un dolore intenso, ma ci sono piccole fitte ogni tanto. Ho prenotato una visita ginecologica ma volevo un parere dato che sono in ansia. Grazie mille in anticipo per la risposta.



Dottor Marcello Orsi Dottor Marcello Orsi

Gentile Signora,

ringrazio per averci contattato e condiviso le sue preoccupazioni relative al dolore mammario, in modo da far arrivare la nostra risposta anche alle tante lettrici che potrebbero avvertire lo stesso fastidio.

È comune sperimentare dolore al seno in vari momenti del ciclo mestruale, anche al di fuori delle mestruazioni. Questo può essere dovuto in prima istanza a fisiologiche fluttuazioni ormonali, che possono influenzare il tessuto mammario, ma anche a situazioni contingenti (reggiseno stretto, piccoli traumi, attività fisica-sportiva ecc). Anche le cisti al seno possono talvolta causare fastidio o fitte.

Pertanto il dolore mammario (mastodinia), soprattutto se variabile nel tempo, non è considerato un sintomo preoccupante e nella maggior parte dei casi non è associato a patologie gravi.

È positivo che abbia già prenotato una visita ginecologica - senologica; il medico sarà in grado di fornirle ulteriori informazioni e rassicurazioni basate sulla sua situazione specifica. Nel frattempo, cerchi di non farsi prendere dall'ansia. Cordialmente.

