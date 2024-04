Dolore alle ovaie: può essere il Chirofert?

Una domanda di: Lory

Salve volevo sapere perché ogni volta che assumo Chirofert oro ho dolore alle ovaie. Sto cercando una gravidanza da 8 mesi.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

può escludere che sia responsabile del dolore alle ovaie l’integratore Chirofert. È molto più probabile che il fastidio sia causato dal disturbo

per il quale le è stato prescritto il Chirofert, che si impiega generalmente per favorire una migliore attività delle ovaie e, quindi, la produzione di

ovociti di qualità. Lei non mi scrive quanti anni ha (dato fondamentale quando si parla di fertilità) né quanto pesa però immagino che se le è stato suggerito questo integratore ci sia qualche problema, forse di sindrome dell’ovaio policistico, forse di sovrappeso. Entrambe le condizione in effetti possono rendere più difficile il concepimento. Altro non posso dirle perché le informazioni che mi dà sono estremamente scarse.

Cordialmente.

