A cura di “La Redazione”Pubblicato il 25/11/2026Aggiornato il 25/11/2026
Un dolore che compare durante l'ovulazione rende opportuno effettuare un controllo ginecologico con ecografia.
Una domanda di: Annachiara
Buongiorno,
ho notato da quattro cinque mesi un dolore forte e acuto al basso schiena durante l'ovulazione. Questo mi causa dolore renale e se mi prendo uno spasmex mi passa. Ho 47 anni e non so se dipenda da un cambio ormonale o qualcos'altro.
Augusto Enrico Semprini
Cara Annachiara,
a 47 anni il dolore ovulatorio che si ripresenta ogni mese può avere due letture. La prima è che il livello di FSH, l'ormone che stimola ovulazione è più alto perché la risposta ovarica è meno valida. E questo può dare un'ovulazione di più follicoli con relativo dolore. La seconda, ed è su questa che si basa il mio consiglio, è che ci possa essere una cisti organica o funzionale dell'ovaio sintomatica durante la fase ovulatoria. In base a questa ipotesi, credo sia opportuno che lei si sottoponga a un controllo ginecologico e un'ecografia per sincerarsi che non sia presente. A 47 anni un controllo ginecologico regolare ed ecografia ovarica sono. in generale, una buona precauzione di salute. Quindi tranquillità, ma un controllo è necessario. Un caro saluto.
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