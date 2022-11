Dolore e altri sintomi dopo l’asportazione di utero e ovaie

Una domanda di: Raffaella

Ho 49 anni e circa un mese fa ho subito una isterectomia con asportazione delle ovaie. Avevo un grosso fibroma che mi ha causato forti dolori per un anno e anche coliche renali. Almeno così mi dicevano i medici. Per paura di dover tornare sotto i ferri, ho voluto far togliere anche le ovaie. Ora, dopo le prime settimane in cui stavo bene, a parte qualche episodio di stitichezza ho dolori quasi come prima dell’intervento: crampi, fitte alla vagina. Sono disperata, non so piu cosa pensare.



Carlo Gastaldi Carlo Gastaldi Gentile signora, a 49 anni sarebbe opportuno iniziare una terapia sostitutiva, ma solo a base di estrogeni, in quanto l'utero è già stato rimosso quindi non c'è bisogno di associare anche il progestinico. Questo dovrebbe migliorare la sintomatologia, visto che parte dei disturbi che lei riferisce dipendono dall'attuale situazione ormonale. Cordiali saluti.