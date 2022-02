Dolore e bruciore vulvare, uretrale, vaginale: va bene l’olio di mandorle?

Una domanda di: Maria

Ho 56 anni e un continuo dolore e bruciore vulvare, vaginale, uretrale.

Vorrei chiederle se esiste un lubrificante da mettere in vagina

quotidiamente come si fa con la crema per il viso. Creme con acido

ialuronico mi bruciano molto, con vitamina E mi danno prurito. Rimane olio

di mandorle… Mi può indicare un rimedio? Grazie dottore.



Cara signora,

da quello che mi riferisce direi che non basta suggerirle semplicemente una crema: sarebbe davvero una leggerezza da parte mia. I sintomi che manifesta potrebbero avere varie cause, non ultima un’infezione batterica che potrebbe anche interessare la vescica. Potrebbe inoltre esserci un’atrofia dei genitali con assottigliamento della mucosa, che potrebbe essere responsabile del dolore che lei avverte. Potrebbe essersi sviluppato un lichen sclero-atrofico, in presenza del quale è necessario impostare una cura mirata con pomate al cortisone (ma deve essere il medico a valutarne l’opportunità ed eventualmente a prescriverle). Ogni singola causa richiede un trattamento specifico, ma prima di individuare la cura occore identificare l’origine dei suoi disturbi. Le consiglio di fissare un appuntamento con un ginecologo il prima possibile, non aspetti oltre. Per quanto riguarda l’olio di mandorle che dire? Può avere un blando effetto lenitivo, può usarlo, ma non può certo essere la soluzione al suo caso. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

