Dolore post aborto farmacologico: che fare?

La comparsa e la persistenza di dolore dopo un'IVG (interruzione spontanea della gravidanza) richiede una valutazione ginecologica completa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, quanto da lei riferito ovvero il buon esito dell’interruzione farmacologica con espulsione completa di tutto il materiale immagino corrisponda ad una verifica ecografica di quanto sopra. Di conseguenza in relazione al dolore riferitovi da considerare che passati circa 15 giorni possa aver avuto un’ovulazione e quindi un dolore ovulatorio che generalmente viene ben gestito con antispastici, all’occorrenza. Qualora persistesse la sintomatologia certamente è indicat una rivalutazione clinica ed ecografica dal suo specialista di fiducia in modo da darle la miglior assistenza possibile. Sperando di esser sta utile, la saluto con cordialità.

Una domanda di: Giulia Ho dovuto sottopormi a un aborto farmacologico: è andato tutto bene e non ho avvertito dolore e ho espulso tutto. Tre giorni dopo ho avvertito un dolore forte alle ovaie che mi porto avanti tutto ora risolvibile solo con antidolorifici per bocca ho ancora perdite ma poche. Ad oggi quindi siamo a 14 giorni. Secondo lei è normale ? Quando passerà? Grazie per la sua gentile risposta.

Gli Specialisti Rispondono

Non è possibile indicare dopo quanti mesi da un aborto spontaneo può iniziare una nuova gravidanza, ma si può senz'altro affermare che lo stress legato alla paura di non concepire paradossalmente ostacola la possibilità di riuscirci in tempi brevi. »

Gli Specialisti Rispondono

I bambini cercano di picchiare quando non trovano altro modo per esprimere i loro sentimenti di rabbia e frustrazione: è opportuno dunque riflettere sui gesti aggressivo per poi trovare la via giusta per eliminare la ragione per la quale vengono compiuti. »

Gli Specialisti Rispondono

I segni che rivelano l'imminenza del menarca sono due: la comparsa di peli pubici e lo sviluppo di un primo abbozzo del seno. L'assenza di peluria sotto le ascelle non esprime invece che la prima mestruazione è ancora lontana. »