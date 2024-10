Doloretti e ritardo delle mestruazioni: si può sperare in una gravidanza?

Una domanda di: Maria

Sono una ragazza di 28 anni con un ciclo da sempre irregolare. Il mio ultimo ciclo è stato il 24 agosto. Dal primo settembre ho preso la

temperatura basale ma la temperatura più alta si è presentata il 26 settembre ed era a 36,98 e qui abbiamo avuto un rapporto con mio marito ed è

da 3 giorni che la temperatura è 36,80/36,85. In più oggi ho dei dolori a basso ventre e al seno, secondo lei cosa può significare tutto ciò? Sta

arrivando il ciclo o posso sperare in una gravidanza? La ringrazio anticipatamente.





Gentile signora,

una giovane donna quale lei è, che per età è nel pieno dell’ tà fertile può senza dubbio rimanere incinta in seguito ai rapporti sessuali. Non capisco bene la necessità di

misurare la temperatura basale, che è una pratica obsoleta, foriera di ansia che, oltretutto, priva i rapporti sessuali di spontaneità e probabilmente

anche di gioia. Quindi, se non fosse incinta questo mese, le sconsiglio vivamente di continuare a rilevarla, tenendo presente che tre rapporti alla

settimana durante l’arco del ciclo sono più che sufficienti per avviare una gravidanza, evitando di “medicalizzare” la ricerca. Non mi è chiaro perché

lei non abbia fatto ancora il test di gravidanza: se l’ultima mestruazione l’ha avuta il 24 agosto a quest’ora la mestruazione è già in ritardo di alcuni giorni. Le consiglio quindi di fare il test di gravidanza che molto meglio di me, sicuramente in maniera più affidabile (io dovrei tirare a

indovinare!), potrà svelarle se è incinta o no. Le raccomando di assumere l’acido folico, importantissimo per la prevenzione della spina bifida nel

bambino. Cari saluti.



