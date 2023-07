Dolori addominali dopo l’ecografia transvaginale

Una domanda di: Lucia

Stamattina ho scoperto di essere incinta di 5 settimane e dopo la visita e l’ecografia transvaginale sono aumentati i dolori sotto la pancia che avevo qualche giorno prima.

Sono a rischio aborto?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Lucia,

ha fatto benissimo a fare un controllo ecografico clinico in gravidanza iniziale, per sincerarsi che la gravidanza sia in utero e conoscere con precisione quando è avvenuto il concepimento e programmare il controllo successivo.

Un terzo delle donne nel primo trimestre ha sanguinamenti genitali che non predicono una perdita della gravidanza ma sono legati al meccanismo di impianto del concepito sulla parete uterina.

I sanguinamenti sono frequenti ma non pericolosi, non vi sono precazioni da mettere in atto su cui tutti concordino perché io, ad esempio, non raccomando il riposo ma altri colleghi sì, e quindi la situazione è tranquilla e la invito a seguire tutte le indicazioni che dà il suo curante perché oltre alla tranquillità emotiva vi sia anche un controllo clinico dell’evoluzione della gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto