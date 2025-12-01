Dolori addominali in una bimba di 6 anni: cosa può essere?

Una volta escluse tutte le cause fisiche, si deve prendere in considerazione l'ipotesi che la comparsa di mal di pancia possa essere essere riconducibili a un disagio della sfera emotiva.

Una domanda di: A.R.
Mia figlia di 6 anni accusa delle coliche al basso ventre da 1 mese e 1 settimana...Dopo 2 accessi al p.s varie visite e vari esami privati( esami del sangue per 2 volte, urine per 2 volte esami feci calprotectina parassitologico 2 ecografie visita gastroenterologica) non si riesce a capire la causa vera e propria poiche tutto negativo nell'ecografia si evidenzia un po' di aria e piccola falda fluida nello scavo pelvico di Douglas cui nessuno dà importanza poiché è normale... terapia soltanto fermenti lattici e debridat. Tutti diconoi di aspettare come va nel tempo perché gli esami vanno bene. Ma questa falda, anche se piccola, non può indicare un'infiammazione da curare con antibiotico? Spero che qualcuno possa aiutarmi.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
concordo sul fatto che un piccolo versamento al cavo di Douglas in assenza di altri disturbi o di sangue nelle feci non sia da considerare importante. I dolori addominali ricorrenti possono essere legati a irregolarità delle evacuazioni o anche a stipsi (feci dure). Penso che negli esami ematici sia stata ricercata la intolleranza al glutine (celiachia). Altre volte, se tutti i test e gli esami risultano normali, si può sospettare un segnale di disagio psicologico: da indagare tensioni a scuola o con coetanei o disagio intrafamiliare.
Come vi hanno detto, utile vedere nel tempo l'evoluzione. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

