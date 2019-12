Dolori al petto in un bimbo di 5 anni

Una domanda di: Antonella

Ho un bambino di 5 anni che dice di avere dolore al petto e a cui si blocca il respiro, come accade quando si ha un attacco di ansia. Tuttavia, mangia e sta bene: cosa

potrebbe essere?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

probabilmente si tratta di dolori intercostali legati, specie in soggetti magri, alla lieve sollecitazione che, durante la respirazione, ricevono i nervi della cassa toracica. La condizione generale el bambino, che ha appetito e, se si escludono gli episodi che riferisce, nel complesso sta bene, suggeriscono che non dovrebbe esserci di che preoccuparsi. Ma la mia è solo una riflessione generale, quindi le consiglio di richiedere il parere del suo pediatra curante. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto