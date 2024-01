Dolori pelvici dall’inizio della menopausa

Una domanda di: Franca

Buongiorno, ho 57 anni da 5 in menopausa e da lì cominciano dolori pelvici. Ho una diagnosi di fibromatosi (un fibroma in fondo all’utero). I dolori aumentano sempre di notte, in più devo continuamente alzarmi a urinare. Ho borborigmi, dolore all’intestino e all’ano. Ho fatto la TC al colon e mi hanno trovato del liquido nel Douglas e nelle anse. Fatto pancoloscopia (esame che visualizza l’intestino crasso n.d.r.), niente, ma mi ha causato più dolore specialmente nella zona iliaca destra e nella zona dell’ano. Mi può aiutare?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Franca,

la causa dei dolori pelvici sembra dovuta a questo fibroma ma ha bisogno di una visita clinica per escludere un’infezione, che possa confondere la diagnosi e rendere difficile prendere la migliore decisione. Se non vi fosse un’infezione bisogna discutere con attenzione le varie possibilità chirurgiche ovvero l’asportazione del fibroma, l’asportazione della parte dell’utero che forma fibromi (isterectomia sub inedita totale) o isterectomia semplice.

A 57 anni deve considerare se durante l’intervento sia opportuno asportare anche le ovaie perché entra in un’età di rischio per tumore all’ovaio e questa decisione potrebbe essere saggia. Sono certo che possa contare su ottimi pareri dove abita ma io rimango a sua disposizione.

Un cordiale saluto.

