Dolorino al capezzolo sinistro in bimba di sei anni

Una domanda di: Laura

La contatto per mia figlia di sei anni, da stamattina lamenta

un dolore al capezzolo sinistro che alla vista è diverso dall’altro e al

tatto è un po’duro sotto. Cosa può essere?



Gianni Bona Gianni Bona

Cara mamma, può essere un telarca precoce, cioè un iniziale sviluppo della ghiandola mammaria, quindi del seno. Potrebbe anche essere preludio di una precoce. In questo periodo se ne sono viste di più e non è chiaro il motivo. Forse, è implicato un eccessivo aumento di peso per ridotta attività fisica e alimentazione scorretta. Comunque sia, è necessario contattare un centro di endocrinologia pediatrica: si confronti con il suo pediatra di famiglia che saprà indirizzarla nel modo giusto. Con cordialità.



