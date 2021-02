Dopo 3 mesi di tentativi la gravidanza non si annuncia

Una domanda di: Dora

Salve dottoressa, da un po’ che sono preoccupata perche è tre mesi che abbiamo, io e io mio fidanzato, rapporti non protetti e la mestruazione mi arriva sempre, a volte anche un po’ in ritardo. Sinceramente vorrei essere incinta ma ancora niente. E vorrei aggiungere che per me sono le prime volte avere rapporti. Sarò in attesa della sua risposta dottoressa. Distinti saluti.





Gentile signora, stia assolutamente tranquilla. In una coppia normale, che ha rapporti regolari, non si fa nulla né ci si preoccupa almeno fino a quando non è trascorso un anno dalla ricerca di un figlio. E siccome la mente governa anche il corpo, si rassereni e vedrà che la gravidanza arriverà. Le raccomando, se ancora non lo ha fatto, di iniziare ad assumere acido folico (400 microgrammi al

giorno) per tutta la ricerca della gravidanza e, sucecssivamente, fino almeno alla fine del primo trimestre: serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Con cordialità.



