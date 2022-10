Dopo 4 aborti di nuovo incinta, ma le beta aumentano lentamente

Una domanda di: Liviana

Dopo 4 aborti sono di nuovo incinta, ma le beta non raddoppiano 154-207-364-594 a distanza di 2 giorni l’una dall’altra. Il medico in realtà me le ha fatte fare solo la prima volta e poi basta. Secondo lui vede una camera spostata a sinistra e dice sembra essere gravidanza cornuale (gravidanza che si sviluppa in uno dei due corni di un utero bicorne n.d.r.) ma essendo troppo presto non si può essere certi. Dovrei essere a 5 settimane, ultima mestruazione 2 settembre. Sto impazzendo.



Gentile signora, sinceramente se ha già avuto quattro aborti spontanei la via da seguire è proprio un’altra, ovvero non ha senso continuare a dare inizio a nuove gravidanze. È necessario, invece, che si rivolga ad un centro in cui si occupino di poliabortività, dove le possano prescrivere tutta una serie di esami per capire quali sono le cause di quanto le sta capitando, e, auspicabilmente, trovare la terapia adatta. Purtroppo credo che anche questa gravidanza non stia andando nella direzione giusta, a giudicare dalle beta il cui andamento non rappresneta un segnale buono. Segua il mio consiglio e buona fortuna.

