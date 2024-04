Dopo 4 maschietti arriverà la bambina?

Una domanda di: Ketty

Buongiorno, ho avuto 4 maschi: c’è possibilità che adesso sia una femmina? Sono rimasta incinta dopo 5 mesi dall’ultimo parto …



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora, da decenni raccolgo alberi genealogici che descrivono la composizione delle famiglie. Non raramente mi è capitato di osservare gruppi di fratelli tutti dello stesso sesso e ogni volta mi sono soffermata, incuriosita, a pensare se per quella coppia di genitori non ci fosse per caso una particolare tendenza a concepire solo maschi oppure solo femmine. Parlo anche di 6 o 7 bambini dello stesso sesso! Quindi di un numero che mette in dubbio l’esistenza della probabilità teorica del 50 per cento a ogni concepimento e fa pensare a qualche fattore “disturbante” che intervenga nel determinare il tipo di concepimento da parte dello spermatozoo. Sappiamo che è lo spermatozoo a determinare il sesso e quindi dovrebbe essere proprio tra gli spermatozoi un eventuale diverso comportamento tra quelli che portano la X (e quindi determinano il concepimento di una bambina) e quelli che portano la Y, facendo in modo che alcune coppie di genitori abbiano solo figli dello stesso sesso, tutti i maschi o tutte femmine. La scienza non ci ha ancora fornito una risposta e dobbiamo fermarci all’ evidenza, cioè all’osservazione di queste famiglie, accettando il dato oggettivo e, allo stesso tempo, rassegnandoci (almeno per ora, in futuro chissà) a non capire. Chi ha l’esperienza della maternità sa che la determinazione del sesso è un aspetto molto profondo e molto romantico e sicuramente a volte si desidera con vera forza provare l’emozione di avere un bambino del sesso diverso dai propri fratelli o sorelle, desiderio che forse ha spinto alcune madri a cercare il bambino o bambina di cui sentono la mancanza. Per cui capisco la sua curiosità ma anche il suo forte desiderio. Non posso però rassicurarla su una probabilità che, ai suoi occhi, dovrebbe compensare i concepimenti precedenti, ma potrebbe ancora una volta deludera. Oppure no. Mi faccia sapere … Cordialmente.

