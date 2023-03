Dopo 9 mesi di tentativi la gravidanza non si annuncia: che fare?

Una domanda di: Maria Rita

Salve, ho 34 anni, ho due figli di 11 e 7 anni e sto cercando da 9 mesi una terza gravidanza che non arriva. Ho sempre avuto mestruazioni regolari e puntuali, ho sempre calcolato il periodo fertile per avere rapporti (non protetti) e le mie precedenti gravidanze sono arrivate subito, al primo tentativo. Il mio compagno ha già effettuato gli esami di routine consigliati da un medico andrologo, e secondo lui non c’è nulla da temere, dobbiamo solamente provare e riprovare… Io però a questo punto, dopo 9 mesi di tentativi, penso che magari il problema sia in me. Volevo un suo parere esperto per capirci do più. Grazie.



Cara Maria Rita è molto semplice rispondere alla sua domanda: per prima cosa si controlla se la funzione ovulatoria è perfettamente conservata. Gli esami sono semplici e glieli allego. Sono tre prelievi di sangue in fase mestruale e due in fase post ovulatoria. Il primo serve per vedere gli ormoni che regolano attività ovulatoria, il secondo per vedere come ha risposto l’ovaio. • 1° prelievo: FSH, LH, 17 Beta Estradiolo, TSH, Prolattina, Ca 125, AMH (antimulleriano) da eseguire fra il 3° e il 5° giorno del ciclo mestruale. • 2° prelievo: Progesterone e Prolattina (tra il 20° e il 23°giorno del ciclo). • 3° prelievo: Progesterone e Prolattina (da eseguire a distanza di 48 ore dal secondo). Verificato questo, si controllano che non vi siano infezioni del tratto genitale femminile e se tutto questo risulta nella norma dopo 9 mesi di rapporti senza esito a 34 anni e una precedente fertilità il consiglio è quello di un consulto medico per decidere se il seme è del tutto normale o richiede cure, se esplorare mediante laparoscopia che l’apparato genitale femminile sia ancora fertile o oppure se ricorrere a una fertilizzazione extra corporea. Posto questo, a fronte della passata fertilità io farei il possibile per ristabilire una possibilità di concepimento spontaneo. Con cordialità.

