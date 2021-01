Dopo aver preso EllaOne posso stare tranquilla?

Una domanda di: Michelle

Gentile dottore, volevo che lei mi chiarisse un dubbio.

Parto col dire che ho un ciclo regolare solitamente ogni 25 giorni e di

tanto in tanto o ogni 24 giorni oppure 26.

Preciso che ho sempre avuto rapporti protetti da profilattico e non ho mai

usato pillole anticoncezionali.

il giorno 14 dicembre ho avuto la mestruazione, dopo 24 giorni dalla precedente. Il giorno 22dicembre ho

avuto l’unico rapporto non protetto con coito interrotto. L’eiaculazione è

avvenuta all’esterno in quanto ho visto io stessa. Sono una persona

abbastanza tranquilla che non si fa prendere dall’ansia ma tornata a casa

apro l’app del cellulare che uso esclusivamente per segnare il ciclo e vedo

che mancavano 2 giorni all’ovulazione. Lì per lì sono stata tranquilla ma poi ho

comincio a pensare e appena possibile mi sono recata in farmacia e il medico mi

ha consigliato di assumere EllaOne (assunta il 24 dicembre alle ore 11 e piú o

meno dopo 39-40 ore dal rapporto e nel giorno in cui l’app mi segnava

ovulazione).

Nei giorni successivi non ho avuto perdite ematiche né sintomi particolari

o rilevanti e né ho fatto caso alle varie secrezioni presenti nel corso dei

giorni successivi fino ad oggi.

Per sicurezza il giorno 5 gennaio a 14 giorno dal rapporto ho fatto un

primo test di gravidanza clearblue rilevazione precoce ed era negativo. Il

giorno 8 gennaio a 17 giorni dal rapporto e nella giornata in cui doveva

venirmi il ciclo ne fatto un altro clearblue anche questo negativo.

Ad oggi, 10 gennaio ancora non si manifestano le mestruazioni.

Volevo sapere se secondo lei, posso essere tranquilla riguardo l’efficacia

del farmaco EllaOne assunto e riguardo al ciclo se sia normale un ritardo e in

linea generale di quanto può tardare…

La ringrazio dell’attenzione che mi darà e mi scuso per il disturbo e per

la lunghezza del post.

Sono tranquilla ma credo che per adesso non sia il momento per una

gravidanza per tanti motivi…





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

rispondo per punti. Il coito interrotto non è metodo affidabile: gli spermatozoi possono essere presenti nel liquido di lubrificazione del pene.

Normalmente l’ovulazione precede di 14 giorni la mestruazione successiva: il 9° per lei è il presumibile fertile, ovulando lei in 10°-11° giorno.

I giorni fertili sono normalmente i 5 che precedono l’ovulazione: per lei dal quinto-sesto al decimo, e sono riconoscibili dalla presenza di muco filante nei genitali esterni.

Se lei per ora non vuole figli, il profilattico non basta: se si rompe nei giorni fertili, gli spermatozoi risalgono. Se vuole renderlo affidabile deve, nei giorni fertili che è bene imparare a riconoscere, associarlo al coito interrotto.

EllaOne non ha prevenuto la sua ovulazione: nelle 36 ore che la precedono (il 10-11° giorno per lei) il farmaco ha solo azione anti-annidamento del figlio.

Se gli spermatozoi eventualmente passati durante il rapporto fossero risaliti fino a fecondare l’uovo, il concepito comunque non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere, in quanto EllaOne rende inospitale l’endometrio, l’interno dell’utero, e l’embrione non può annidarsi

Credo che il flusso arriverà.

Nel caso però in cui lei avesse concepito e suo figlio fosse comunque riuscito ad annidarsi, il farmaco assunto non gli creerebbe danno.

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto