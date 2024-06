Dopo aver preso ellaOne si deve comunque fare il test di gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Salve, giorno 27 maggio ho avuto un rapporto non protetto, pertanto ho assunto Ellaone dopo quattro giorni, il 31.

Il ciclo questo mese sarebbe dovuto arrivare verso giorno 17 Giugno ma è arrivato lunedi 10 con i soliti sintomi quali dolori addominali (è sempre pervenuto qualche giorno prima della data prevista). Flusso regolare, per certi aspetti abbondante, colore rosso. Volevo sapere se la pillola con l’arrivo del ciclo ha fatto il suo effetto e se ritiene necessario fare un test. Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina,

elleOne dovrebbe aver funzionato anche se l’ha assunta con un po’ di ritardo.

Non so se nei giorni del rapporto non protetto era in fase fertile.

Direi che un test di gravidanza sulle prime urine del mattino ha un costo limitato e una semplicità da metterci al sicuro anche in un quadro di totale tranquillità contraccettiva.

