Dopo aver smesso l'”anello” quanto ci vuole per rimanere incinta?

Una domanda di: Martina

Il 19 maggio ho interrotto l’assunzione di Nuvaring dopo 6 anni. L’ho interrotto per cercare una gravidanza. Ad oggi, 12 luglio, non ho ancora avuto il ciclo ma solamente perdite marroni con frequenza all’incirca ogni 3/4 giorni, a volte perdite consistenti quasi nere, altre volte percepibili solo quando vado in bagno e mi pulisco. È normale? Inoltre, quanto dovrebbe passare prima di poter restare incinta dopo l’interruzione del metodo contraccettivo? Grazie.



Gentile signora, in linea teorica si può dare inizio a una gravidanza immediatamente dopo aver smesso di usare un contraccettivo ormonale (anello, come nel suo caso, o pillola che sia), anche se a volte occorre aspettare qualche mese affinché l’attività delle ovaie riprenda il suo ritmo originario e quindi il potenziale fertile ritorni a essere quello che era prima. In ogni caso lei saprà che l’ovulazione si sta verificando di nuovo quando si presenterà il muco fertile: è una secrezione trasparente e filante che appunto esprime l’ingresso nel periodo fertile. Le ricordo di assumere a partire da ora e per tutta la durata della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre l’acido folico: una compressa da 400 microgrammi al giorno. Serve per prevenire una grave malformazione che può interessare il bambino: la spina bifida. E’ bene anche, nel periodo pre-concezionale, seguire uno stile di vita il più possibile sano: niente fumo, niente alcol e un’alimentazione varia, ben bilanciata e ragionevolmente calorica. Per quanto riguarda le perdite che riferisce, se dovessero continuare le consiglio di effettuare un controllo dal suo ginecologo con ecografia. Con cordialità.

