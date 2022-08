Dopo due aborti consecutivi si può tentare ancora?

Una domanda di: Stefania

Gentile dottoressa in breve le racconto la mia situazione sperando di avere riscontro in una sua risposta. Ho avuto una prima gravidanza 10 anni fa, fortunatamente andata a buon fine nonostante i primi tre mesi abbia avuto delle emorragie e distacco della placenta. Succede che quest’anno rimango incinta nel mese di marzo, dopo 5 settimane di gestazione ho avuto un aborto spontaneo senza raschiamento, la mia dottoressa non mi prescrive esami specifici per riuscire a capire e ad individuare la causa, cosi decido di riprovare e dopo un mese resto di nuovo incinta. Cambio ginecologo, il quale dopo aver sentito i miei precedenti decide di farmi fare degli esami specifici. Riscontriamo una positività alla mutazione MTHFR allo stato omozigote e livelli di omocisteina alti. Il ginecologo in via preventiva mi prescrive l’aspirinetta, ma purtroppo anche questa volta ho avuto un altro aborto spontaneo a 7 settimane. Mi sono messa in contatto col centro TAO e la dottoressa mi ha prescritto degli integratori Normocis 400. La mia domanda è questa: posso programmare un’altra gravidanza sperando che non ci sia più il rischio di un altro aborto? E se dovessi rimanere in attesa Lei dottoressa che cosa mi consiglierebbe di fare? C’è qualche altra terapia che dovrei seguire in caso di una nuova gravidanza? Attendo una sua risposta. Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.



Salve cara signora, mi rincresce per i due aborti spontanei consecutivi. È una magra consolazione sapere che probabilmente è stata “colpa” della mutazione MTHFR in omozigosi e degli alti livelli di omocisteina. Tuttavia, ci dà un indizio su quale potrebbe essere stata la causa di questi aborti.

La cardioaspirina si dà spesso in chi abbia avuto aborti spontanei e nel suo caso anche il Normocis è certamente un integratore utile. Che io sappia, per correggere il difetto legato alla mutazione MTHFR omozigote è importante una supplementazione di acido folico in alto dosaggio (5 mg/die invece dei 400 microgrammi/die standard).

È possibile che il Curante le proponga di affrontare una nuova gravidanza avvalendosi di questi 3 farmaci: cardioaspirina, folina e Normocis.

Non è tuttavia possibile escludere a priori il verificarsi di altri aborti spontanei: potrebbero (purtroppo) verificarsi anche per cause diverse da quelle legate alla coagulazione del sangue.

Una fra le tante possibili, sono ad esempio le infezioni (dall’influenza, al Covid19, al Papillomavirus).

Questo potrebbe scoraggiarla nell’impresa ma mi sembra importante da sottolineare anche considerando che lei ha avuto una prima gravidanza “senza problemi”. Quanto di più ci si rende conto del miracolo vivente che sono i nostri figli già nati quando ci capita di perderli nelle prime settimane di gravidanza!

Vorrei concludere dicendo che vale la pena di cercare una nuova gravidanza, cercando di avere uno stile di vita sano (niente fumo e alcolici, dieta mediterranea, un po’ di sport o comunque vita attiva) e mantenendo viva la speranza: sono sicura che la sua costanza verrà premiata.

Cordialmente.



