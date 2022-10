Dopo due maschietti può nascere una bimba?

Una domanda di: Veronica

Salve avrei così una domanda curiosa. Ho letto di una signora che le chiedeva se dopo due maschietti avrebbe potuto avere una femmina. Ovviamente si sa che è la natura a decidere per noi però la sua risposta mi ha incuriosito perché le ha detto che ci possono essere possibilità appunto di avere una femmina alla terza gravidanza.. Però io nel mio caso ne ho 3 di maschietti quindi anche qui entra in gioco la fortuna o dipende da un fattore genetico? Perché anche in famiglia di mio marito c’è chi ne ha 4 di maschi. Comunque lo chiedo per curiosità io sono strafelice dei miei figli. Grazie.



Paolo Gasparini Paolo Gasparini Gentle signora, ad ogni gravidanza la probabilità di avere un figlio maschio oppure una figlia femmina torna ad essere la stessa ovvero il 50 per cento. Tale percentuale è indipendente dal numero di figli avuti precedentemente e dal loro sesso. È evidente che più una coppia fa figli, parliamo di 10-15 soggetti, più è probabile che alla fine la distribuzione tra maschi e femmine rispecchi la percentuale sopra indicata. Un po' come la moneta testa o croce. Se la lanciamo tre volte è probabile che venga sempre testa o sempre croce, ma se la lanciamo 50 volte statisticamente la metà delle volte sarà testa e la metà croce. Con cordialità.