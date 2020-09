Dopo due test negativi posso essere incinta?

Una domanda di: Giovanna

Ho avuto un ciclo strano questo mese della durata di 5 giorni ma stranamente senza dolori e un flusso più scarso del solito. Dopo il ciclo ho fatto un test (negativo) e pochi giorni dopo un altro (negativo). È da parecchie settimane che ho dolori al seno e i capezzoli un po’ rossi. Secondo lei sono incinta? Grazie della risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, avere due test di gravidanza consecutivi negativi certifica l’assenza di gravidanza, a meno che lei non abbia sbagliato a fare il test ma lo dubito. Potrebbe essere utile, vista la sintomatologia, effettuare una valutazione dell’assetto ormonale ovarico ed ipofisario per verificare che non ci siano delle piccole alterazioni di bilancio in grado di determinare tensione mammaria. Si tratta di effettuare l’esame del sangue per i dosaggi ormonali, inclusi gli ormoni tiroidei.

Aggiungo che la tensione mammaria talvolta può essere dovuta all’assunzione di farmaci o a secrezione spontanea (adenomi) di prolattina, ormone responsabile della stimolazione mammaria.

Anche la funzione tiroidea può determinare alterazione dell‘assetto ormonale ovarico e quest’ultimo ovviamente determina, se non in perfetto equilibrio, disturbi sui suoi organi bersaglio, principalmente utero e mammelle.

Pertanto persistendo i sintomi che lei descrive potrebbe essere utile approfondire in tal senso: le consiglio di parlarne con il suo ginecologo.

Cordiali saluti.

