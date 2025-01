Dopo ellaOne e con amenorrea che si protrae da tempo è possibile essere incinta?

Una domanda di: Giulia

Ieri ho avuto il mio primo rapporto sessuale; abbiamo usato il preservativo ma non essendo sicuri che esso abbia funzionato, circa 40

minuti dopo ho preso la pillola ellaone. Io sono in una situazione di amenorrea, legata a problemi precedenti (anoressia , che mentalmente e

fisicamente ho risolto ma il ciclo non mi è ancora tornato ) quindi quello che chiedo, visto che il ciclo non mi viene a prescindere, cosa devo fare?

Un test? Oppure non devo preoccuparmi?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Giulia,

se lei non ha le mestruazioni molto probabilmente non ha neppure ovulato (quindi non può aver avviato una gravidanza), anche se è vero che

l’ovulazione può verificarsi anche prima del ritorno delle mestruazioni assenti a causa dell’anoressia. Non so cosa intenda dire con l’affermazione

“il preservativo non ha funzionato” perché il preservativo funziona se non si sfila né si rompe durante il rapporto e viene indossato correttamente. Per quanto riguarda la pillola ellaOne, a prescindere dalla sua assunzione a 15 giorni dal rapporto sessuale faccia il test di gravidanza (va bene quello sulle urine), così da stare tranquilla. In generale, le consiglio di affidarsi al medico che l’ha seguita per l’anoressia anche per la scelta di una contraccezione sicura, che le permetta di vivere i rapporti intimi con serenità. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

