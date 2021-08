Dopo la chiusura delle tube si può dare inizio a una gravidanza?

Una domanda di: Maggie

Ho 31 anni e mi sono sottoposta a chiusura delle tube 6 anni fa, dopo il 4 quarto taglio cesareo. Ho un ritardo di un mese, può dirmi cosa potrebbe essere accaduto? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

le cause di un ritardo mestruale sono generalmente addebitabili ad un ciclo anovulatorio o a situazioni ormonali transitoriamente alterate.

In merito alla sterilizzazione tubarica le ricordo che è difficile il fallimento ma la letteratura segnala indipendentemente dall’operatore e dalla tecnica utilizzata possibile fallimento nel 3-7 per mille dei casi: questo significa che c’è una piccolissima probabilità (remota, sottolineo) che lei sia incinta.

Suggerisco quindi di fare un test di gravidanza, nel caso in cui l’amenorrea (assenza di mestruazioni) persista. Dopodiché è opportuno un controllo dal ginecologo volto a capire cosa sta accadendo. Tenga presnete che nell’arco della vita fertile può verificarsi un’irregolarità mestruale non necessariamente significativa dal punto di vista ginecologico, né automaticamente segno di gravidanza. Con cordialità.

