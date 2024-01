Dopo l’aborto si può iniziare una gravidanza prima dell’arrivo delle mestruazioni?

Una domanda di: Nadia

Salve ho avuto settimana fa un raschiamento aborto alla 12esima settimana. Ho provato a fare un test di gravidanza ed è positivo, in circolo ancora

ormone della gravidanza. La mia domanda si può rimanere incinta anche se è in circolo l’ormone della precedente gravidanza ? E si può rimanere incinta

senza aspettare il primo ciclo?

Grazie mille.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

sì è normale che sia ancora in circolo l’ormone della gravidanza dopo appena una settimana dal raschiamento e, in generale, può permanere anche per più

di quattro-cinque settimane. L’ovulazione in effetti può ricominciare prima che si ripresenti la prima mestruazione dopo l’aborto, come del resto accade

anche dopo aver partorito, quindi è possibile iniziare una nuova gravidanza senza aver rivisto le mestruazioni. Cordialmente.

