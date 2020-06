Dopo l’ecografia un brutto dubbio

Una domanda di: Angela

Salve Dottoressa,ho fatto le beta venerdì, 3000, oggi il mio ginecologo mi ha fatto la visita la camera c’è ma il sacco sembra un po’ più grande del dovuto. Mi ha dato appuntamento tra una settimana. So che può comportare aborti o malformazioni. Dalla sua esperienza può dirmi se ha avuto casi simili, dove le dimensioni poi si sono regolarizzate e dunque gravidanze andate a buon fine? Sono disperata: dopo due anni di ricerca e un aborto non riesco a stare tranquilla.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

comprendo la sua trepida attesa, ma ciò che le ha detto il suo curante è esatto: occorre attendere circa 7/10 giorni per comprendere la reale evoluzione dell’impianto e lo sviluppo dell’embrione.

Sta assumendo acido folico? Spero di sì. Mi faccia poi sapere come è andata, se lo desidera. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

