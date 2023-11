Dopo tre aborti spontanei che fare?

Una domanda di: Noemi

Buongiorno, ho 32 anni e nessun figlio. Sono reduce da 3 gravidanze biochimiche (test positivi, beta positive, ma niente in eco). Sono seguita dal poliabortivo ospedaliero, ho fatto una miriade di esami che però non evidenziano alcun problema evidente. Non so più in quale direzione andare per poter avere risposte, sempre ammesso che ce ne siano, e che non sia semplicemente sfortuna. Cosa mi consigliate? Mille grazie.





Claudio Giorlandino Claudio Giorlandino Cara signora,

è stato escluso l’utero setto o sub-setto mediante un’accurata ecografia? Perché spesso la causa di quanto le è accaduto è da ricercarsi proprio in questa eventualità. Un’altra ipotesi (tra le varie) è che i vostri embrioni avessero alterazioni incompatibili con la vita. Se non l’avete fatto, consiglierei di effettuare il Carrier test, che serve a identificare i portatori sani di malattie genetiche. Ne deve parlare con un genetista, comunque. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto