Dopo tre aborti spontanei che fare?

Scrivo perché ho avuto un problema ricorrente negli ultimi tre mesi.Sono una donna di 30 anni con una cardiopatia congenita, tetralogia diFallot, che mi ha portato ad avere delle tachicardie anormali per il qualemi è stato indicato di assumere il bisoprololo da 1.25 per moderare lasituazione. Premetto che quando mi è stato prescritto la cura al cardiologoho chiesto se poteva provocare aborti o complicazioni e mi ha confermato chenon ci sarebbero stati problemi.Io ed il mio compagno a dicembre 2020 abbiamo deciso di cercare un bimbo, edi conseguenza ho iniziato ad assumere acido folico. La sfortuna-caso-naturaha deciso che nell’arco di 4 mesi dovessi avere 3 aborti spontanei precocientro la 4ª/5ª settimana (gennaio, marzo, aprile). La mia ginecologa non èstata molto esaustiva nelle risposte, ma l’unico dubbio che mi ha lasciatoè stato che il bisoprololo potrebbe provocare questi episodi spiacevoli.Potreste darmi un parere a riguardo? Nel caso in cui il bisoprololo nonprovochi nessun problema in gravidanza mi prescrivereste degli esami percapire la natura di questi aborti precoci?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

al terzo aborto spontaneo diventa opportuno eseguire accertamenti. Il bisoprololo non è causa di poliabortività. Suggerirei di contattare un centro poliabortività, che possa fare le prescrizioni adeguate. Occorrerà indagare l’assetto genetico di entrambi, la riserva ovarica della signora, la funzionalità tubarica (aborti molto precoci possono essere anche tubarici), il metabolismo di glucosio e insulina, la funzionalità tiroidea, la coagulazione del sangue, gli anticorpi antifosfolipidi e infine l’assetto linfocitario. Ovviamente io non posso fare pèrescrizioni in senso stretto, ma solo informarla su quali esami si devono fare in casi come il suo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

