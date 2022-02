Dopo tre aborti spontanei cosa è opportuno fare?

Una domanda di: Deborah

Mi scuso per il disturbo ma vorrei un parere perché ho un pochino di

confusione in testa.

Ho 35 anni, ho subito 3 aborti spontanei negli ultimi 10 anni e non ho figli.

La prima graidanza si è interrotta a 11 settimane per assenza di battito, la seconda uovo

cieco, si vedeva solo il sacco vitellino, la terza 3 anni fa con un altro

compagno rispetto alle prime due, nelle prime settimane con embrione fermo

alla 4 settimana circa.

Ho fatto varie analisi, tra cui cariotipo mio e del materiale abortivo da

cui non è emersa nessuna anomalia, poi curva glicemica, PT e PTT,

fibrinogeno, proteina S, proteina C, Antitrombina, Mutazione del fattore V

leiden, Omocisteinemia, fattore VIII, Lac, anticorpi anticardiolipina e

antibeta2glicoproteina I, celiachia ed esami ormonali. Insomma tutto nella

norma, mi hanno solo trovato una tiroidite, tsh ft3 ed ft4 nella norma ma

anticorpi tireoperossidasi sempre alti.

La cosa che le chiedo è perché secondo lei i ginecologi che ho consultato

sono propensi a pensare ad una selezione naturale e dicono che fare gli

esami per mutazioni o trombofilia non serva a molto perché se avessi avuto

problemi di trombofilia dagli esami fatti ci doveva essere qualche valore

alterato. Lei condivide?

E poi dicono che comunque a test di gravidanza positivo mi daranno cardioaspirina (c’è

chi dice eparina), cortisone e progesterone e che quindi dovrei essere

coperta anche qualora ci fosse sfuggito qualcosa. Lei conviene con i dottori? Ha

qualche altro consiglio da darmi? Gliene sarei grata: non so se sto facendo

la cosa giusta cercando una gravidanza senza indagare ulteriormente.

La ringrazio in anticipo carissimo dottore e mi scusi per la lunghezza della domanda.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima signora Deborah,

lei presenta una “sindrome da poliabortività multipartner”.

Gli esami che ha eseguiti sono corretti.

Le proposte terapeutiche (aspirinetta, calcieparina, progesterone, ecc.) hanno un ruolo molto importante, anche in fase pre-concezionale, cioè prima di iniziare la gravidanza.

Ma non mi ha detto nulla sulle caratteristiche dell’utero e del canale cervicale (pap test, tipizzazione HPV, microbiologia vaginale,

Isteroscopia, Isterosalpingografia per Beanza del canale cervicale).

Inoltre, la gravidanza è un trapianto : il 50% è suo ed il 50% è del partner, quindi il cariotipo del partner deve essere noto.

Dal punto di vista microbiologico non so nulla dell’immunità presente/assente per Covid19, rosolia, morbillo, pertosse, difterite, parvovirus B19, toxoplasmosi, citomegalovirus (CMV), epatite A,B,C,D,E, HIV.

Affidarsi ad un Centro di terzo Livello per “gravidanze ad alto rischio” in casi come il suo è fortemente raccomandato.

Molto cordialmente.



