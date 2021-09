Dopo tre anni di tentativi è corretto rivolgersi alla PMA?

Una domanda di: Very

Salve dottore, ho 30 anni ed è da 3 anni ormai che cerchiamo un bambino e non arriva. Mi è

stato diagnosticato un anno e mezzo fa un microadenoma ipofisario e sto

curando il livello di prolattina alto con dostinex. Ora, dalle ultime

analisi , la prolattina risulta a 6.10. Il tsh è a 1.49 , Ft3 è a 3.69, ft4

è a 0.89 e il progesterone al 19esimo giorno è a 22.30. Il ciclo mi arriva

normalmente ogni 25/26 gg. Assumo regolarmente inofolic combi hp da circa 1

anno e prima assumevo un normale acido folico. Le tube sono risultate pervie

anche se leggermente stirate. Mio marito ha normali livelli di spermatozoo e

buona quantità e qualità degli stessi. Anche lui sta assumendo integratori

quali fertiplus sod e spergin q10. Non capiamo cosa possa essere che

impedisca la fecondazione. Mi sono rivolta a diversi ginecologi ma non hanno

spiegazione. L’unica cosa che mi dicono è provare con la fecondazione

assistita. Spero di avere da lei qualche consiglio. Grazie mille davvero!





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, sicuramente tre anni di attesa sono lunghi, e non tutto può essere diagnosticato se non verificandolo con una fecondazione assistita. Potrebbe essere che i suoi oviciti non siano di ottima qualità, oppure che l’uovo non venga liberato dal follicolo adeguatamente, oppure che le tube, anche se pervie, non riescano a funzionare correttamente. Infine potrebbe essere che gli spermatozoi non riescano a fecondare. Per escludere queste evenienze occorre fare una fecondazione. Con cordialità.



