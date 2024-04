Dopo tre cesarei si può partorire naturalmente?

Una domanda di: Rosaria

Salve dottoressa,

ho avuto tre tagli cesarei e sono in attesa di una bambino. Dall’ultimo cesareo sono passati 4 anni. Posso fare il parto naturale o devo sempre procedere con un cesareo?

Il primo mi è stato fatto perché era gemellare…



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, congratulazioni per la vostra famiglia numerosa!

Mi sarebbe piaciuto poterle dare il via libera per il parto naturale ma dopo tre cesarei pregressi lei è candidata a partorire soltanto mediante taglio cesareo. Possono essere ammesse a TOLAC (ossia trial of labour after Cesarean = travaglio di prova dopo un parto cesareo) solo le mamme che abbiano partorito una o al massimo due volte mediante taglio cesareo.

Il rischio se lei provasse a travagliare è che il segmento uterino interessato dall’incisione dei tre cesarei pregressi si possa assottigliare al punto da aprirsi e capisce bene che una rottura d’utero va riparata al più presto in sala operatoria.

Dato che dall’ultimo cesareo sono già trascorsi quattro anni, sono sicura che i suoi figli le saranno di aiuto in questa gravidanza e anche dopo il parto…in modo che lei riesca ad arrivare a termine di gravidanza senza complicanze e a ristabilirsi prontamente dopo l’intervento che ormai già ben conosce.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

