Dopo tre mesi da un rapporto non protetto, se la gravidanza fosse iniziata lo scoprirei?

Buongiorno sono in crisi… Premetto che ero in amenorrea da circa 6 mesi, il 26 febbraio ho avuto un rapporto sessuale non protetto ma non è venuto dentro. Dopo questo evento l’1° aprile ho iniziato ad avere delle perdite di sangue durate all’incirca 1 settimana ma davvero scarse e a intermittenza, a volte rosse-rosa o marroni chiaro. In quella settimana ho fatto test di gravidanza NEGATIVO. Il 7 maggio sono tornate queste perdite sempre per una settimane leggermente più abbondanti del mese precedente. Ora a distanza di 2 settimane ovvero il 26 mi ritrovo ancora con perdite rosse. Sono preoccupata di essere rimasta incinta con un solo rapporto. Io ho sempre avuto problemi di amenorrea… Lei che ne pensa?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice, se il test di gravidanza è negativo significa che la gravidanza non è iniziata. Rimane da comprendere la ragione di questi sei mesi di amenorrea, ma non ci dice neppure quanti anni ha e questo dato è importantissimo in relazione al ciclo mestruale. Mi spiego meglio: se lei, per esempio, fosse vicina alla menopausa avremmo una giustificazione dell’irregolarità mestruale. Non dice neppure se è in forte sovrappeso o, al contrario, in significativo sottopeso, né se è in cura da un ginecologo, né se sono state fatte indagini per scoprire la ragione dell’amenorrea. A questo punto, per togliersi ogni dubbio sulla possibilità di essere incinta può effettuare un’ecografia, grazie a cui si potranno avere anche altre informazioni sulla condizione del suo apparato genitale. Se lo desidera scriva ancora con tutte le delucidazioni del caso. Con cordialità.

