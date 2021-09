Dopo un aborto quanto si deve aspettare per concepire di nuovo?

Una domanda di: Emanuela

A inizio agosto ho subito un aborto farmacologico post diagnosi di uovo chiaro, ma dall\’ospedale non mi hanno prescritto alcun esame per la verifica delle Beta, solo un’ecografica di controllo ad un mese dall’aborto, vorrei capire se è normale. Leggendo diverse esperienze su internet leggo che viene prescritto un monitoraggio delle beta settimanale per verificare scendano e una prima ecografica di controllo a 10/15 giorni dall’aborto.

Chiedo scusa ma questa era la mia prima gravidanza e il primo aborto e non so come comportarmi.

Inoltre vorrei fare un’ulteriore domanda: ho desiderio di un figlio quindi ho chiesto in ospedale quanto dovevo attendere prima di ricominciare a provare e non mi è stata data una risposta certa, mi hanno solo detto che se ricominciavo subito dopo le perdite era anche possibile che alla visita di controllo di settembre io potessi già di nuovo essere incinta. Ma è normale? Senza aver fatto una visita di controllo prima? O è meglio attendere almeno il primo ciclo?

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, il trattamento che ha ricevuto è stato corretto e non è necessario monitorare le beta settimanalmente. Io le consiglierei di attendere serenamente la prossima mestruazione che sarà la chiara dimostrazione che tutto va bene. Dopo di che, cerchi un’altra gravidanza. Le ricordo di assumere l’acido folico, per la prevenzione della spina bifida nel bambino. La dose quotidiana è di 400 microgrammi. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto