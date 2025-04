Dopo un aborto si riesce a rimanere ancora incinta?

Una domanda di: Ancuta

Salve ho 25 anni e il 24 marzo ho avuto trattamento per espellere la camera di 14mm al cui interno non si era mai formato embrione. Avevo smesso la pillola a novembre ho aspettato il primo ciclo a dicembre il ciclo è arrivato dopo 46 giorni ( però ho sempre sofferto di cicli lunghi di cui non si e mai capito la causa) a gennaio abbiamo rapporti regolari alla ricerca di una gravidanza 2/3 rapporti alla settimana. Il 7 febbraio faccio un test ero al 43 esimo giorno del ciclo ed è negativo. Lo ripeto 11 febbraio e il test è positivo linea leggera. 14 febbraio beta 125, 17 febbraio beta 413. Il 27 febbraio prima visita camera piccola ma vuota, 18 marzo camera ancora vuota di 12 mm e poi al 24 marzo camera ancora vuota di 14 mm diagnosi uovo chiaro.. faccio trattamento con Misoprostolo alla seconda somministrazione inizia il ciclo ed espello un coagulo grande quanto un arancia. Da lì i dolori cessano ho sangue come ciclo per 3 giorni e oggi perdite marroni. Il 7 aprile avrò la visita per capire se è tutto pulito e spero di sì.se secondo lei potrò avere altri figli? E che vada sta volta bene? La prima gravidanza è arrivata subito il primo mese di tentivi nonostante il ciclo di 46 giorni … io pensavo che con cicli così lunghi non si ovulasse quindi ero super felice di essere rimasta subito incinta…