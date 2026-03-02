Dopo un aborto spontaneo è più facile avviare una gravidanza?

Una domanda di: GB Buongiorno Dottoressa, il 14/02 mi sono recata in pronto soccorso a causa di leggere perdite ematiche marroni/rosate alla 7^ settimana di gravidanza. A seguito della visita ginecologica mi hanno comunicato che il cuoricino si era fermato e che quindi si trattava di un aborto ritenuto. Il mio ginecologo mi ha detto di aspettare qualche giorno per vedere se l'espulsione sarebbe avvenuta in maniera naturale ed infatti così è stato, sono andata a visite di controllo ogni 3 giorni e con l'ultima effettuata il 23/02 il ginecologo mi ha detto che mi sono ripulita e che posso già riprovare ad avere un gravidanza. Volevo chiederle se è vero che a seguito di questa brutta esperienza sono più fertile e quindi potrebbe essere più facile incontrare un gravidanza. Ho 28 anni e spero tanto si possa coronare il mio desiderio. La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

dopo un aborto spontaneo abbiamo la notizia che certamente siete una coppia fertile e questo è già ottimo punto di partenza.

Anche la sua giovane età non può che contribuire positivamente ad aumentare le chance di rimanere nuovamente incinta.

Forse sarebbe più prudente attendere una o due mestruazioni prima di riprendere la ricerca, per dare all'organismo il tempo di ritrovare l'equilibrio (penso in particolare al rischio di essersi anemizzata con le perdite più abbondanti del solito che si verificano mentre l'utero completa la sua pulizia).

Provi a notare se si sente particolarmente stanca in questo periodo: potrebbe essere un sintomo di anemia.

Magari ha già fatto degli esami del sangue e tutto è ritornato perfettamente nella norma.

Comunque penso sia vicino il tempo in cui finalmente potrà chiamarsi mamma a tutti gli effetti (lo è già diventata, ma gli angioletti non ci bastano, lo so bene…).

Le ricordo l'assunzione, se possibile lontana da the/latticini, di acido folico (400 microgrammi 1 compressa/die) per tutto il tempo di ricerca della gravidanza e almeno il primo trimestre della stessa per prevenire eventuali difetti congeniti fetali, in particolare questa vitamina aiuta a formare correttamente la colonna vertebrale ed il cuore fetale...inoltre contribuisce nella formazione dei globuli rossi materni e fetali.

Spero di averle risposto e di averla aiutata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



