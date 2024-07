Dopo un aborto spontaneo quanto tempo ci vuole per cominciare un’altra gravidanza?

Una domanda di: Alessia

Salve,

ho avuto un aborto interno a fine febbraio, non ho fatto raschiamento o fatto la terapia farmacologica in quanto ho espulso tutto da sola.

Da un paio di mesi io e il mio compagno ci stiamo riprovando.

Volevo chiedere quali percentuali ci sono per rimanere incinta in breve tempo e quando iniziare a preoccuparsi se non succede niente.

Io ho 39 anni e il mio compagno 41.

Grazie molte.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Alessia,

leggo con piacere che ha affrontato questa perdita abortiva nel modo migliore e che guarda già a una futura gravidanza

Ritengo che se la gravidanza che ha perso è stata concepita entro pochi mesi di tentativi, lei abbia il 100% di possibilità di essere gravida nei prossimi 6 mesi.

Non cerchi di finalizzare i rapporti alla fase fertile e viva tranquillamente la sua vita di coppia.

Questo è più che sufficiente per dare i migliori risultati di fertilità.

Se entro 6 mesi non dovesse concepire mi scriva di nuovo e vedremo quali accertamenti condurre, perché per il momento, se l’avessi in cura, non le consiglierei di fare alcun esame o accertamento per i motivi che le ho prima spiegato. Le ricordo di assumere l’acido folico per tutta il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre.

Un saluto cordiale.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

