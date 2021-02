Dopo un aborto spontaneo si è più fertili?

Una domanda di: Giulia

Ho 31 anni e il 1°dicembre 2020 ho subito un intervento di isterosuzione per

aborto ritenuto all’ottava settimana. Era la mia prima gravidanza.

Ho un ciclo di 32 giorni con perdite da spotting 3/4 giorni prima

dell’arrivo della mestruazione e ovaio multifollicolare. Ho paura di non

rimanere più incinta oppure che vada ancora male.

La mia ginecologa mi ha prescritto inofolic hp da prendere a partire dal

mese corrente.

Volevo chiedere se è vero che nel periodo dopo un aborto si è più fertili?

Potrei prendere qualcosa per agevolare l’instaurarsi di una nuova

gravidanza? Grazie infinite!





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, mi dispiace per questa sua esperienza negativa, purtroppo può succedere e anche se è di certo brutto può essere un po’ di consolazione sapere che il fatto che una gravidanza sia iniziata conferma che la vostra coppia è fertile.

In effetti, come lei scrive, nel periodo successivo a un aborto spontaneo, anche dopo una revisione chirurgica, per un certo periodo probabilmente per la

situazione ormonale instaurata dalla gravidanza che si è interrotta il tasso di incidenza di gravidanza spontanea aumenta. Quindi coraggio, può nel frattempo assumere prodotti che contengono inositolo (come le è stato prescritto) che sembrano favorire ancora di più il raggiungimento dell’obiettivo che le sta a cuore. In genere, comunque, dopo un aborto si consiglia di attendere due mestruazioni prima di cercare un altra gravidanza, non so al riguardo che cosa le abbia suggerito il suo ginecologo curante. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

