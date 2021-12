Dopo un cesareo e vari interventi bariatrici potrò partorire naturalmente?

Una domanda di: Irene

Nel 2018 ho avuto il mio primo figlio con cesareo. Nel 2019 sono

stata operata (intervento mininvasivo) per un grosso laparocele sulla ferita del

cesareo, corretto con rete contenitiva. Soffro di obesità nonostante varie

chirurgie bariatriche. Vorrei sapere se è possibile affrontare una nuova

gravidanza e optare per il parto naturale e se questa eventualità non fosse

praticabile ci sarebbero gravi problemi per me e il bambino?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora Irene,

dopo un cesareo è possibile partorire un secondo figliolo per via naturale, ci devono essere però condizioni favorevoli che si evidenziano meglio durante la gravidanza. Certo lei non è nella situazione ideale per partorire naturalmente e non tanto per via del precedente cesareo quanto piuttosto degli interventi di chirurgia bariatrica: il suo addome è stato più volte, se ho ben capito, oggetto di chirurgia (che sia laparotomica o laparoiscopica) e di questo è d’obbligo tenere conto. Nessuno meglio del suo ginecologo curante, che conosce lei e la sua storia clinica potrà consigliarla sul da farsi. Io possono solo darle risposte generiche, senza avere la possibilità di sapere come stanno esattamente le cose. Dunque si affidi al lui con fiducia, seguendo le sue indicazioni che di sicuro saranno le migliori per lei. Sempre in generale, per quanto riguarda il bambino non ci sarebbero problemi se dovesse partorire con il cesareo. Quanto a lei, durante la gravidanza (come di certo sa benissimo, quindi mi scusi se sottolineo l’ovvio) dovrà stare attenta all’aumento di peso, per evitare che l’obesità si aggravi complicando la gestazione. Tanti cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto