Dopo un paio di settimane da un aborto spontaneo si può ovulare?

Una domanda di: Anna

Ho avuto un aborto spontaneo il 02 ottobre, sto monitorante le beta ed erano a 7,6 quindi in discesa ma ancora positive.

Da un paio di giorni ho muco trasparente, e piccolo fastidio alle ovaie, come in fase ovulatoria.

È possibile ovulare anche con beta basse ma positive?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Anna,

questo valore di beta è quasi negativo e quindi è possibile che l’ovaio stia riprendendo la sua attività.

Tenga presente che l’ovulazione avviene 30 giorni dopo l’aborto e che i follicoli riprendono a maturare circa 15 giorni dopo l’aborto.

Non abbiamo questi dati ma glieli trasmetto per aiutarla a interpretare questo riscontro di muco con caratteristiche pre-ovulatorie. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: