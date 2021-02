Dopo un rapporto non protetto può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Annamaria

Sono una ragazza di 22 anni, volevo chiedervi una cosa: io soffro di ovaio policistico ma me lo sono curata e

la situazione va meglio solo ogni tanto fa lo scemo il ciclo. La mia domanda è: 3 giorni fa io e il mio ragazzo per la prima volta

abbiamo avuto un rapporto completo non protetto ed ero senza mestruazioni. Secondo

voi c’è una piccola possibilità che aspettiamo un bimbo? Grazie mille.



Gentile Annamaria,

in linea teorica se le sue ovaie stanno svolgendo correttamente il loro compito e lei si trovava nel periodo fertile, certamente è possibile.

Ovviamente le parlo in linea teorica, sulla base del fatto che il concepimento avviene mediante rapporti non protetti affrontati nel periodo

fertile della donna. Posto tutto questo, non so nulla della lunghezza del suo ciclo (periodo che intercorre tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di

quella successiva) non so in che giorno del ciclo è avvenuto il rapporto e non so neppure se lei sta ovulando regolarmente, quindi è ovvio che non posso che darle

una risposta generica. Mi sento di aggiungere di non trascurare la sindrome dell’ovaio policistico, adottando fin da subito uno stile di vita che le

consenta di raggiungere e mantenere il peso ideale: alimentazione sana a ragionevole contenuto di calorie, povera di grassi animali, di cibi

“spazzatura” e di dolciumi, e lo svolgimento abituale di un’attività fisica come camminare e/o usare la cyclette. Il sovrappeso è una condizione poco felice per la salute non solo perché induce a “ovulare male” ma anche in vista di una gravidanza. Se avete in mente di cercare una gravidanza, le consiglio di assumere fin da subito l’acido folico (una compressa al giorno da 400 microgrammi): serve per prevenire la spina

bifida nel bambino. Con cordialità.

