Dopo un trasloco può “sballare” il ciclo?

Una domanda di: Luan

Buongiorno io ho quasi 42 anni e questo mese mi è capitato che a distanza di una settimana mi è tornato il ciclo quindi lo ho avuto due volte in un mese di solito sono stata sempre regolare tranne a novembre che invece è saltato, ma poi da lì ha ripreso regolare cosa potrebbe essere ? A novembre ho pensato fosse per il trasloco che ho affrontato essendomi trasferita con la mia famiglia dalla Liguria al Lazio ma ora mi preoccupa un po’ questa cosa. La ringrazio in anticipo.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Luan,

sembra proprio un effetto dovuto allo stress da trasloco, fenomeno che esiste davvero. Se l’ipotesi è corretta, il ciclo ovulatorio si è interrotto, il livello degli ormoni è diminuito e, di conseguenza, l’utero ha sanguinato.

In questi casi si fa un controllo ecografico, un test di gravidanza per escludere la possibilità, anche se remota, di una gravidanza non riconosciuta e si attende che il ciclo torni normale in modo spontaneo. Con cordialità.

