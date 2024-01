Dopo una GEU, timore di subirne un’altra

Una domanda di: Giulia

Ad aprile dopo quasi due anni di ricerca sono rimasta incinta (ho già un bimbo di sei anni) e alla sesta settimana si è scoperta una gravidanza extrauterina seguita da salpingectomia destra. Ora dopo 10 mesi test positivo, dolore alla parte sinistra e il terrore che possa succedere mi porta al PS con beta 226 e sacco non visibile (4+5). Cosa ne pensa?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, credo abbia fatto bene ad andare in pronto soccorso vista la sua recente esperienza di gravidanza extrauterina con salpingectomia. D’altra parte con un valore così basso di beta, è assolutamente giustificato non vedere ANCORA la camera gestazionale in utero. Credo sia solo questione di tempo. Nel mentre immagino le proporranno il dosaggio seriato delle beta (ossia ogni 48 ore) in modo da essere pronti anche a visualizzare la camera gestazionale non appena le beta-hCG abbiano raggiunto la soglia delle 1000 unità. Le faccio i miei auguri perché questa volta le cose vadano per il meglio…coraggio! Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto