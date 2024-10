Dosaggio delle beta: farlo dalla nona settimana in poi serve a sapere se tutto va bene?

Una domanda di: Veronica

Buongiorno,

sono incinta alla nona settimana. Non ho sintomi, se non il seno che fa male, una leggera nausea ogni tanto e rifiuto per i dolci (che prima adoravo

e adesso non riesco a pensare di mangiare, l’odore della nutella mi lascia nausea per tutto il giorno)… la domanda è: in caso di embrione non piú

vitale, si avverte qualche cosa? Magari iniziano a sparire i segni della gravidanza, come il seno dolente? Se ogni mese faccio le beta, queste sono

più basse se il mio bambino non ė piú vivo? Si vede se qualcosa non va da questo esame? O l’unica ė aspettare la prossima visita, che ho i primi di

dicembre? Per me ė una tortura aspettare la prossima ecografia, da un lato sono contenta di non avere sintomi, dallaltro sono terrorizzata. Dopo

tutto il tempo che io e mio marito abbiamo cercato questo bambino (due anni e mezzo)… posso vedere se il bambino è vivo facendo le beta?

La ringrazio in anticipo per la risposta e per la disponibilità che voi professionisti offrite a tutte noi, e le auguro una buona giornata.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

innanzi tutto mi dispiace sinceramente sentirla così affranta. Mi permetta di dirle che non è un buon modo questo per affrontare la gravidanza, che è

molto lunga: leggendola temo che se continuerà ad alimentare tutte queste paure arriverà al parto stremata, con il rischio di non godersi appieno

neppure l”arrivo di suo figlio. Detto questo, dalla sesta-settima settimana in avanti, cioè da quando

l’embrione è visibile con l’ecografia non ha più senso effettuare il dosaggio delle beta-hCG in quanto il loro valore non ci dà informazioni su

come evolverà la gravidanza. Non è chiaro se lei abbia già fatto o no la prima ecografia: se sì dovrebbe già averla tranquillizzata, se no dovrà

aspettare necessariamente dicembre. Credo che questo rimando sia dovuto al fatto che la effettuerà con il servizio sanitario nazionale, quindi

gratuitamente, dico bene? Aggiungo che se non dovesse riuscire a controllare la sua impazienza non le resterebbe che effettuarla privatamente: questa è

una scelta che spetta a lei. Il mio consiglio è quello di cercare di allontanare i brutti pensieri, di non tenere monitorato ossessivamente ogni

minimo segnale del corpo, ma di vivere questa esperienza di maternità con più gioia e ottimismo: mi creda è proprio questo il meglio che può fare per

il suo bambino (o bambina), per sé stessa, per la coppia. Per finire, lei inizia la sua email affermano di non avere sintomi per poi elencare addirittura tre: seno indolenzito, nausea, rifiuto per i dolci, direi quindi che sintomi ne ha e credo che possa davvero essere contenta che non siano particolarmente accentuati. Con cordialità.

