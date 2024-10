Beta h-CG: dubbi sul risultato e indicazioni a ripetere l’esame per dosarle

Una domanda di: Eugenia

Salve Dottore, le scrivo perché ho fatto le prime beta (stesso giorno in cui ho fatto il test di gravidanza), il 23/10/2024 ed il risultato era 61.1, così la mia ginecologa mi ha detto di ripeterle oggi (30/10/2024) ed il risultato è 1323.8! Volevo capire se il valore è nella norma o devo preoccuparmi, poiché la dottoressa mi ha detto di ripetere tra 7 e poi tra 14 giorni nuovamente le beta. La mia ultima mestruazione l’ho avuta il 24/09/24. Attendo un suo parere e la ringrazio!



Cara signora, il valore delle beta va bene perché in questa settimana di gravidanza ci si aspetta che sia compreso tra 330 e 10.200, come riportato di sicuro nel referto che le hanno consegnato e quindi come lei già saprà. Naturalmente nel referto lei deve guardare i valori relativi alla 3^ settimana, che corrisponde alla 5^ del calendario ostetrico, che calcola le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione. Lei oggi è infatti in 5^ settimana, secondo il calendario ostetrico, ma in terza effettiva cioè rispetto al valore delle beta. Personalmente non ritengo opportuno far ripetere il dosaggio delle beta una volta appurato già con due dosaggi successivi che stanno aumentando (in realtà basterebbe anche un semplice test sulle urine per appurare che la gravidanza è iniziata), ma preferisco attendere la sesta settimana finita (o anche la settima) per fare l’ecografia che è l’indagine che può dirci sia se la gravidanza è in utero sia se sta evolvendo come sperato. Comunque, lo dico in generale già con il valore delle beta a 1000 l’embrione e il battio sono già visibili. In ogni caso, tra una-due settimane, lei farà l’ecografia (dico bene?) e vedrà che l’embrione con l’attività cardiaca sarànno visualizzati ed è questo quello che davvero conta per sapere se la gravidanza procede. Le ho semplicemente comunicato il mio pensiero, ma non posso certo darle indicazioni diverse da quelle della collega che ben conosce la sua situazione (a differenza di me) e che evidentemente ha buonissime ragioni per prescriverle ancora i dosaggi delle beta. Il mio consiglio è dunque quello di dare ascolto a quanto le dice di fare la sua dottoressa, senza cercare altri pareri che alla lunga non possono che crearle che ansia. Sempre in generale, la gravidanza non è una malattia, ma una condizione sì particolare ma allo stesso tempo del tutto naturale che, proprio per questa sua specifica caratteristica, non richiede di essere continuamente monitorata. Cari saluti.

