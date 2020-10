Dosaggio delle beta-hCG a nove giorni dal rapporto a rischio

Una domanda di: Tiziana

Ho effettuato un esame sul sangue per il dosaggio dell’ormone beta-hCG dopo 9 giorni da un rapporto a rischio. Risultato minore di 0.2: è attendibile? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, l’esecuzione precoce del dosaggio della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) successivamente a un rapporto a rischio non è da considerarsi pratica di uso comune, quindi è poco opportuna, n quanto comunque fino a quando non vi è un ritardo mestruale difficilmente si opperrà un valore al di sopra della soglia, che corrisponde a 25. In più, un unico valore ottenuto da un solo dosaggio non basta a confermare la gravidanza: quello che serve è infatti osservare un incremento dei valori a distanza di qualche giorno, il che richiede un secondo prelievo. La conferma ultima viene successivamente dall’ecografia, che è consigliabile fare non prima della sesta-settima settimana, quando i valori delle beta-hCG sono prossimi a 1500. In generale, salvo diversa inidicazione medica, l’analisi che è opportuno efefttuare per scoprire la gravidanza è quella sulel urine, utilizzando il normale test fai-da-te. Non occorre cioè sottoporsi ad alcun prelievo di sangue se, ripeto, non è il ginecologo curante a richiederlo. Di prorpia iniziativa meglio di no. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto